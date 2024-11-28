В Петербурге начали снимать с продажи непопулярные авто из Китая

Салоны отказываются от ряда марок Высокий спрос на автомобили из Китая привел к тому, что перенасытил рынок такими машинами и заставил петербургских автодилеров отказаться от работы с рядом автопроизводителей, пишет «Деловой Петербург».
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