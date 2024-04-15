КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ ПЕРЛА ИРАН НАЧАЛ СВО: ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ ИЛИ УКРАИНЫ? Удар Израиля по Ирану заставляет конгресс США снова обсуждать дополнительные поставки оружия на Украину.
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