В Ростовской области после уничтожения украинских БПЛА начался пожар

Возгорание сухой растительности произошло на поле, где упали обломки трех уничтоженных российскими ПВО украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), заявил губернатор региона Василий Голубев в ночь на 23 сентября в своем Telegram-канале.
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