Банк России оштрафовали за незаконное хранение боевого оружия

Савеловский суд города Москвы принял решение оштрафовать Центральный банк Российской Федерации за нарушение правил хранения боевого оружия, которое было обнаружено в ходе проверки одного из зданий регулятора.
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