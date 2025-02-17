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Банк России оштрафовали за незаконное хранение боевого оружия

Банк России оштрафовали за незаконное хранение боевого оружия

Савеловский суд города Москвы принял решение оштрафовать Центральный банк Российской Федерации за нарушение правил хранения боевого оружия, которое было обнаружено в ходе проверки одного из зданий регулятора.

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