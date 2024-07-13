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Эксперты BP: пик спроса на нефть должен наступить в 2025 году

Эксперты BP: пик спроса на нефть должен наступить в 2025 году

Эксперты BP: пик спроса на нефть должен наступить в 2025 году Татьяна АрестоваЕжегодный доклад BP Energy Outlook включает прогноз по спросу на нефть.

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