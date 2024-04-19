Московские краснокнижные зайцы обзавелись потомством

У московских зайцев появилось потомство. Первых зайчат заметили на природных территориях столицы. Новость сообщает АГН «Москва», ссылаясь на пресс-службу Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
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