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  • Лариса Поплавская
    Что на большее извилин в голове не хватает? Что значит  Я Кошка. У кошки уже есть  знакомый нам образ, и вы хоть упад...ВОЗ угрожает Росс...

ВОЗ угрожает России штрафами, если Минздрав не признает "третий пол". Такой реакции от Москвы никто не ожидал

ВОЗ угрожает России штрафами, если Минздрав не признает "третий пол". Такой реакции от Москвы никто не ожидал

Некогда весомые организации пришли в упадок и в негодность. ООН отстаивает в поте лица позицию начальствующего органа из трёх букв (США).

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Что на большее извилин в голове не хватает? Что значит  Я Кошка. У кошки уже есть  знакомый нам образ, и вы хоть упадите на нее не  похожи. Ну а если это не муж. или жен.  То как должно называться среднее пока только кастрат  хоть того,  хоть другого вида.. И кто сильно хочет быть им просто добавим одноклеточный  или дибилоид кастрат
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4 час.
A
Antanas
ВОЗ это просто рупор запада и про него толкают свою политику.Россия должна выйти из этих организаций чем быстрее тем лучше.👍👍👍👍👍.
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3 час.

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