ВОЗ угрожает России штрафами, если Минздрав не признает "третий пол". Такой реакции от Москвы никто не ожидал
Некогда весомые организации пришли в упадок и в негодность. ООН отстаивает в поте лица позицию начальствующего органа из трёх букв (США).
Комментарии
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Что на большее извилин в голове не хватает? Что значит Я Кошка. У кошки уже есть знакомый нам образ, и вы хоть упадите на нее не похожи. Ну а если это не муж. или жен. То как должно называться среднее пока только кастрат хоть того, хоть другого вида.. И кто сильно хочет быть им просто добавим одноклеточный или дибилоид кастрат
ВОЗ это просто рупор запада и про него толкают свою политику.Россия должна выйти из этих организаций чем быстрее тем лучше.👍👍👍👍👍.
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