ВОЗ угрожает России штрафами, если Минздрав не признает "третий пол". Такой реакции от Москвы никто не ожидал

Лариса Поплавская

Что на большее извилин в голове не хватает? Что значит Я Кошка. У кошки уже есть знакомый нам образ, и вы хоть упадите на нее не похожи. Ну а если это не муж. или жен. То как должно называться среднее пока только кастрат хоть того, хоть другого вида.. И кто сильно хочет быть им просто добавим одноклеточный или дибилоид кастрат