"Победа за 24 часа" отменяется! Трамп кое-что понял за сто дней и сейчас пытается сохранить лицо

Ранее Трамп уверял, что способен завершить конфликт за 24 часа, однако теперь он стремится вывести США из участия в этом противостоянии, стараясь сохранить репутацию и избежать параллелей с поспешным выводом войск из Афганистана при Джо Байдене.
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