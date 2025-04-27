ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Ей вспоминают какую-то ерунду с лекарствами,хотя я бы ей 100 обвинений выдвинул и все по делу!Вот это новость! ...
  • Eduard
    Одно то что она поддерживает страну,где был переворот и другие преступления давно её из власти убрать,в нормальном ми...Вот это новость! ...
  • Eduard
    Взялась войну оплачиватт за деньги европейцев,Вот это новость! ...

"Победа за 24 часа" отменяется! Трамп кое-что понял за сто дней и сейчас пытается сохранить лицо

"Победа за 24 часа" отменяется! Трамп кое-что понял за сто дней и сейчас пытается сохранить лицо

Ранее Трамп уверял, что способен завершить конфликт за 24 часа, однако теперь он стремится вывести США из участия в этом противостоянии, стараясь сохранить репутацию и избежать параллелей с поспешным выводом войск из Афганистана при Джо Байдене.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх