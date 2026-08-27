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Первый NAS в истории Xiaomi — до 60 ТБ памяти, 4K/HDR10, ИИ-альбомы и резервное копирование — поступил в продажу в Китае

Первый NAS в истории Xiaomi — до 60 ТБ памяти, 4K/HDR10, ИИ-альбомы и резервное копирование — поступил в продажу в Китае

В Китае версия на 4 ТБ стоит 2699 юаней Компания Xiaomi впервые вышла на рынок сетевых накопителей и представила Smart Storage — домашнее хранилище для файлов, фотографий, видео и резервных копий с тесной интеграцией в экосистему HyperOS.

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