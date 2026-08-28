Конституция победы: Дугин допустил пересмотр основного закона после завершения СВО

Философ Александр Дугин анонсировал «Конституцию победы».Известный философ Александр Дугин, выступая на форуме «Вместе победим» в Москве, предположил, что после завершения боевых действий на Украине российская Конституция будет пересмотрена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии