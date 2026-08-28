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Царьград

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Конституция победы: Дугин допустил пересмотр основного закона после завершения СВО

Конституция победы: Дугин допустил пересмотр основного закона после завершения СВО

Философ Александр Дугин анонсировал «Конституцию победы».Известный философ Александр Дугин, выступая на форуме «Вместе победим» в Москве, предположил, что после завершения боевых действий на Украине российская Конституция будет пересмотрена.

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