ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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ИМ ЗАПЛАТИЛИ ЗА КРОВЬ!

ИМ ЗАПЛАТИЛИ ЗА КРОВЬ!

Краткий разбор беспорядков в Дагестане: 1. Организаторы – очевидный след тянется к спецслужбам Украины.

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Комментарии
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ДБ
Дмитрий Боев
По сумме фактов Пономарёв должен был ещё с прошлого года быть объявлен под следствием и в розыск: это сделано?
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1 д.
Александр Лагуткин
Эти &quot;горячие&quot; мужчины из Дагестана, если они действительно - мужчины, должны массово ехать в Палестину, чтобы мстить за убитых Израилем мусульманских детей.  Или они могут только стекла в аэропорту бить и пугать женщин с больными детьми, которые пытались вывезти своих детей из-под бомбежек.  ЦАХАЛ вообще-то за тысячу км от аэропорта Махачкалы!
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1 д.
z
zhanna
Финансировали англичане.
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7 час.

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