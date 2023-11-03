ИМ ЗАПЛАТИЛИ ЗА КРОВЬ!

По сумме фактов Пономарёв должен был ещё с прошлого года быть объявлен под следствием и в розыск: это сделано?

Александр Лагуткин

Эти "горячие" мужчины из Дагестана, если они действительно - мужчины, должны массово ехать в Палестину, чтобы мстить за убитых Израилем мусульманских детей. Или они могут только стекла в аэропорту бить и пугать женщин с больными детьми, которые пытались вывезти своих детей из-под бомбежек. ЦАХАЛ вообще-то за тысячу км от аэропорта Махачкалы!