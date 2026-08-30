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Почему осенью клещи опаснее, чем весной: объяснение инфекциониста Позднякова

Иксодовые клещи имеют два пика активности в году: весной (май–июнь) и осенью (с конца августа до ноября).

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