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Царьград

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Fix Price и "Ромир" раскрыли важность диплома для карьеры россиян

Fix Price и "Ромир" раскрыли важность диплома для карьеры россиян

Совместное исследование Fix Price и "Ромир" показало, что 39% русских считают диплом важным в начале карьеры, но успех в дальнейшем зависит от личных усилий.

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