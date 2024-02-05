Психология в интерьере: Что можно узнать о человеке по его жилью

Переступив порог дома, гости невольно рисуют себе портрет его обитателей. О чем им говорит ваша квартира? И как создать нужный вам имидж? Признайтесь, приходя к кому-нибудь в гости, вы наверняка не один раз замечали некие особенности в квартире, и делали по ним выводы о характере и привычках хозяина? Говорила ли вам в детстве мама: «Убери в комнате, скоро гости придут, что они о тебе подумают?» Но действительно, существует ли хоть какая-то связь между личностью и интерьером, который мы выбираем? Давайте посмотрим, что говорит об этом психология.