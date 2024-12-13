Бойцы Ким Чен Ына в зоне СВО. Теперь уже можно сказать. Страшный сон ВСУ сбылся в Плёхово

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Балу -
Это пока слова... Ну или подготовленная дезинформация... Чисто для паники...
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17 час.
Александр Денисов
Через три месяца вспомнили о мирных... А раньше о них Москальковой было недосуг было... дела...
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16 час.
Михаил Елфимов
Хвалимся победами а в пределах России находится враг.Как это понять и осознать.Враг на нашей территории.Сколько погибло мирного населения Россиян ? Похер.У врага-хохляндии годами работает связь,пути сообщений.Для власти это компьюторная игра-визуально побеждаем а в реальной уничтожаем сами себя.Жалко ребят кто погиб и там.Они ведь там погибают ради своей семьи-мизер зарплат,ипотеки и тд.Не за Россию -ради кого? Ради родных и близких-заработать для них.
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12 час.

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