Бойцы Ким Чен Ына в зоне СВО. Теперь уже можно сказать. Страшный сон ВСУ сбылся в Плёхово

Через три месяца вспомнили о мирных... А раньше о них Москальковой было недосуг было... дела...

Михаил Елфимов

Хвалимся победами а в пределах России находится враг.Как это понять и осознать.Враг на нашей территории.Сколько погибло мирного населения Россиян ? Похер.У врага-хохляндии годами работает связь,пути сообщений.Для власти это компьюторная игра-визуально побеждаем а в реальной уничтожаем сами себя.Жалко ребят кто погиб и там.Они ведь там погибают ради своей семьи-мизер зарплат,ипотеки и тд.Не за Россию -ради кого? Ради родных и близких-заработать для них.