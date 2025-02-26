Взгляд на акции "Ростелекома" на текущий момент нейтральный

Ростелеком сегодня отчитался по МСФО за 2024 год. Компания столкнулась с ростом операционных расходов, увеличением затрат на обслуживание обязательств из-за повышения ключевой ставки, а также капитальными вложениями в инвестиционную программу.
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