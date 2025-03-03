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NYT: Трамп может рассмотреть вопрос о прекращении военной помощи Киеву 3 марта

NYT: Трамп может рассмотреть вопрос о прекращении военной помощи Киеву 3 марта

Президент США Дональд Трамп сегодня, в понедельник, 3 марта, проведет встречу с высокопоставленными советниками по нацбезопасности, в ходе которой будет рассмотрен ряд мер в отношении Украины, в том числе приостановка либо вообще прекращение военной помощи Киеву, одобренной прошлой администрацией США, сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

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