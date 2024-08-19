Жить надо здесь и сейчас!..

Есть у меня родной дядька, герой русских народных сказок. Дядя Серёжа зовут. Приехала к нему повидаться: стоит на дачном крылечке в майке, загорелый дочерна, улыбается, зубы золотые на солнце поблескивают.
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