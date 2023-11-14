Министерство культуры и туризма Китая выпустило 3-летний план по развитию внутреннего туризма

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Министерство культуры и туризма Китая в понедельник опубликовало трехлетний план по развитию внутреннего туризма в Китае в качестве последнего шага по стимулированию расходов, связанных с туризмом, и стимулированию экономического роста.