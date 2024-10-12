За 9 месяцев в Удмуртии от отравления алкоголем скончались больше ста человек

Ижевск. Удмуртия. За 9 месяцев 2024 года в Удмуртии от отравления алкоголем скончались 137 человек. Всего спиртосодержащей продукцией за это время отравились 265 человек, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.
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