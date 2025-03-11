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Царьград

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Марко Рубио: США не будут помогать России в конфликте на Украине

Марко Рубио: США не будут помогать России в конфликте на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон не планирует оказывать военную помощь России в рамках украинского конфликта.

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Комментарии
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ВП
Валерий Путря
Избави Боже от таких помошников! Хоть бы сильно не мешали! Россия и сама справится с бандерлогами.
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19 час.
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