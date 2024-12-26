В багажном отделении самолета после приземления обнаружено мертвое тело

Тело обнаружено в багажном отделении самолета авиакомпании United Airlines на Гавайях. Рейс вылетел из чикагского аэропорта О’Хара утром в канун Рождества, а тело обнаружено в аэропорту Кахулуи на Гавайях.
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