Вьетнам: дядя Сэм против дядюшки Хо Нелогичным поведение американских элит нам кажется сегодня. Но во второй половине ХХ века за океаном была популярна «теория.
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Вьетнам: дядя Сэм против дядюшки Хо Нелогичным поведение американских элит нам кажется сегодня. Но во второй половине ХХ века за океаном была популярна «теория.
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