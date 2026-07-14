Впервые за восемь лет: глава NASA прибыл на Байконур, он проследит за запуском «Союза МС-29»

Джаред Айзекман встретился с руководителем РоскосмосаРуководитель NASA Джаред Айзекман прибыл на космодром Байконур, став первым главой американского космического агентства, посетившим площадку за последние восемь лет.
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