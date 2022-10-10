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Евросоюз оценил стоимость новых санкций против России

Евросоюз оценил стоимость новых санкций против России

После решения о введении восьмого пакета санкционных мер, направленных против Российской Федерации, общая сумма, которую составит стоимость ограничений в импорте и экспорте для Европейского Союза, составила около ста двадцати трёх миллиардов евро.

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