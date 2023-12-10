ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 10.12.2023

Немецкий обозреватель: ВС РФ вошли в Авдеевку с еще одного направления, заняв часть северо-восточных дачных товариществ города К настоящему времени фиксируется вхождение в Авдеевку подразделений Вооруженных сил Российской Федерации с еще одного направления.