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Свои заводы — на консервацию, Китай — в поставщики. Тысячи рабочих мест оказались под угрозой из-за планов «Русала»

Свои заводы — на консервацию, Китай — в поставщики. Тысячи рабочих мест оказались под угрозой из-за планов «Русала»

«Русал» рассматривает временную консервацию части российских предприятий, производящих бокситы и глинозём.

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