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Порядок, государство

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Пензенские полицейские и общественники провели для детей профилактическое мероприятие в рамках акции «Каникулы с Общественным советом»

В рамках акции ««Каникулы с Общественным советом» в детском оздоровительном лагере «Белка» сотрудники различных подразделений УМВД России по городу Пензе совместно с членами Общественного совета организовали профилактическое мероприятие для ребят.

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