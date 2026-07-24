Пензенские полицейские и общественники провели для детей профилактическое мероприятие в рамках акции «Каникулы с Общественным советом»

В рамках акции ««Каникулы с Общественным советом» в детском оздоровительном лагере «Белка» сотрудники различных подразделений УМВД России по городу Пензе совместно с членами Общественного совета организовали профилактическое мероприятие для ребят.
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