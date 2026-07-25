Путин: Россия и Казахстан работают над мастер-планом использования Иртыша

Страны готовят совместный проект, отметил президент РФ ОМСК, 25 июля, ФедералПресс. Россия и Казахстан приступили к подготовке мастер-плана, который определит дальнейшее совместное использование реки Иртыш.
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