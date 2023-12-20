Тренер Кобелев: всегда нужно называть лучших после завершения чемпионата

Бывший тренер "Динамо" Андрей Кобелев признался, что не считает правильным оценивать футболистов по первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), однако все же выделил игроков, которые ему понравились.
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