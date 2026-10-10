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Контрафронт

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Колумбия: один полицейский был убит и семь других получили ранения в районе Ми Бохио на Виа...

Колумбия: один полицейский был убит и семь других получили ранения в районе Ми Бохио на Виа Панамерикана (Панамериканское шоссе), между Попаяном и Тимбио в департаменте Каука, в вечерние часы после вооруженного нападения на автомобиль службы безопасности.

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