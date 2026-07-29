Очередной слух или реальное приобретение «Зенита»

«Зенит» близок к приобретению эквадорского полузащитника Гонсало Платы, выступающего за «Фламенго». Переговоры, по информации Mundo Deportivo, близки к завершению, несмотря на интерес со стороны «Краснодара».
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