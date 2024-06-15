ФСБ публикует документы о вербовке гитлеровской разведкой советских детей К Международному дню защиты детей ФСБ РФ обнародовала документы, свидетельствующие о попытках нацистских спецслужб использовать советских подростков для разведывательно-диверсионных действий в тылу Красной армии в годы Великой Отечественной войны.
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