На Украине заявили, что Минобороны неспособно управлять ВСУ

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк считает, что украинские власти и военное руководство не могут обеспечить Вооруженные силы страны (ВСУ).
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