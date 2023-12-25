На Украине заявили, что Минобороны неспособно управлять ВСУ

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк считает, что украинские власти и военное руководство не могут обеспечить Вооруженные силы страны (ВСУ).