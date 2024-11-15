Ignio.com Весы. Еженедельный эротический гороскоп за 18 - 24 ноября

Весов возбудят мужчины с оружием в руках – особенно с огнестрельным. Поэтому их то и дело будет тянуть, во-первых, к представителям правопорядка, а во-вторых, к различного рода оружейным магазинам и тирам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии