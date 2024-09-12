НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Владимирские новости

1 подписчик

Во Владимирской области завершились съемки исторической драмы «Князь Андрей»

Во Владимирской области завершились съемки исторической драмы «Князь Андрей»

Во Владимирской области завершился первый этап съемок исторической драмы «Князь Андрей». Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что у стен храма Покрова на Нерли строят декорации для съемок фильма о жизни князя Андрея Боголюбского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх