Во Владимирской области завершились съемки исторической драмы «Князь Андрей»

Во Владимирской области завершился первый этап съемок исторической драмы «Князь Андрей». Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что у стен храма Покрова на Нерли строят декорации для съемок фильма о жизни князя Андрея Боголюбского.
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