В постпредстве заявили, что Россия делает все для защиты ЗАЭС

Российская сторона делает все для безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом упоминается в вербальной ноте, направленной российским постпредством при международных организациях в Вене в МАГАТЭ для распространения среди членов организации.
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