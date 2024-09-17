Расчеты БПЛА наносят точечные удары по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» продолжают наносить точечные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), методично уничтожая живую силу и технику противника на южно-донецком направлении специальной военной операции.
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