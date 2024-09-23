Почему поляки не смогли удержать Москву в 1612 году

ZiminВперёд в прошлое:) 4 ноября 1612 года был освобожден от поляков Китай-город, а польско-литовские интервенты, за два года до этого на легальных основаниях пришедшие в Москву, были вынуждены укрыться в Кремле, обрекая себя на голод и поражение.