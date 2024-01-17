Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вероятность нового конфликта с Украиной в будущем является стопроцентной, какие бы «бумажки о безопасности» киевский режим ни подписывал с Западом.
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