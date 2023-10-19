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Игорь Сечин назвал торгово-экономические связи России и Китая полюсом стабильности и роста

Игорь Сечин назвал торгово-экономические связи России и Китая полюсом стабильности и роста

Выступая на открытии V Российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине глава ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что Россия уже в ближайшие годы может стать вторым крупнейшим торговым партнером Китая после США.

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