Игорь Сечин назвал торгово-экономические связи России и Китая полюсом стабильности и роста

Выступая на открытии V Российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине глава ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что Россия уже в ближайшие годы может стать вторым крупнейшим торговым партнером Китая после США.
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