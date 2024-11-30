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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хромых о возвращении на лед: «Пока не могу сказать – я думаю, время покажет. Сейчас немножечко тренируюсь для поддержания формы»

Хромых 18 лет, она призер этапов международной серии Гран-при. Нынешний сезон фигуристка пропускает из-за проблем со спиной.

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