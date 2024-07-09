В Татарстане с 8 июля 2024 года стартовали рейды по нарушителям на встречной полосе

﻿﻿8 июля 2024 года в Татарстане началась облава против нарушителей на встречной полосе. По данным ГИБДД, за шесть месяцев 2024 года в Республике Татарстан произошло 142 ДТП по причине нарушений правил дорожного движения и вылета транспортных средств на встречную полосу, в результате которых 60 человек погибли и 243 получили ранения.