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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Открылась регистрация на забег «Арена Полумарафон 2025». Старт пройдет 13 апреля

Открылась регистрация на забег «Арена Полумарафон 2025». Старт пройдет 13 апреля

13 апреля в Санкт-Петербурге пройдет забег «Арена Полумарафон» от организаторов PushkinRun. Участникам доступны дистанции: 21,1 км, 10 км и 5 км.

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