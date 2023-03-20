Амурские волонтеры отправили первую партию устройств, позволяющих сохранить жизнь военнослужащим, участвующих в СВО

Первая партия из 150 турникетов уже прибыла в зону проведения СВО и уже была опробована нашими военнослужащими, которые, в свою очередь, выразили слова благодарности Амурским волонтерам, а также передали пожелания на усовершенствование конструкции турникета с целью повышения его надежности и эргономичности.
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