Амурские волонтеры отправили первую партию устройств, позволяющих сохранить жизнь военнослужащим, участвующих в СВО

Первая партия из 150 турникетов уже прибыла в зону проведения СВО и уже была опробована нашими военнослужащими, которые, в свою очередь, выразили слова благодарности Амурским волонтерам, а также передали пожелания на усовершенствование конструкции турникета с целью повышения его надежности и эргономичности.