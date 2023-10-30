Израильская дипломатия объявила войну ООН: кто и кому должен преподать урок

На днях в Организации Объединённых Наций случился инцидент, который никак нельзя обойти вниманием, ибо он, если разобраться, касается каждого из нас.
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