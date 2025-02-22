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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Несмотря на риск землетрясений, геотермальную энергию ждёт светлое будущее,...

Несмотря на риск землетрясений, геотермальную энергию ждёт светлое будущее,...

Несмотря на риск землетрясений, геотермальную энергию ждёт светлое будущее, считают учёныеНовые методы бурения и прогрессивные технологии извлечения тепла из недр Земли обещают быстро сделать геотермальную энергетику конкурентоспособным игроком на рынке выработки электричества, уверены учёные из США.

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