Несмотря на риск землетрясений, геотермальную энергию ждёт светлое будущее, считают учёныеНовые методы бурения и прогрессивные технологии извлечения тепла из недр Земли обещают быстро сделать геотермальную энергетику конкурентоспособным игроком на рынке выработки электричества, уверены учёные из США.
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