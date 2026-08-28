Мировые фондовые рынки торгуются разнонаправленно перед выступлением главы ФРС Кевина Уорша. Азиатский индекс MSCI прибавлял 0,2%, Nikkei — 0,5%, Тайвань — 0,8%, тогда как южнокорейский KOSPI потерял 1,5%.
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