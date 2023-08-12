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Возможно, Запад применил против России биологическое оружие

Возможно, Запад применил против России биологическое оружие

Саранча плотным опустошительным фронтом прошла территории нескольких федеральных образований на Юге России.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Нам надо отвечать зеркально: расплодить саранчу и отправить в Северную Америку! Пусть радуются!
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15 час.
b
borzov
цианистым калием их (пиндосов) нужно травить, а не саранчой
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14 час.
avershin1947mailru Авершин
Болталогия. Саранча была всегда. В СССР обработка шла авиацией, сейчас это дорого. Кто то скажет; нарушали экологию - враньё. Вот сейчас применяют препараты действительно нарушающие экологию и здоровье.
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11 час.

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