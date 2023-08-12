Возможно, Запад применил против России биологическое оружие

Нам надо отвечать зеркально: расплодить саранчу и отправить в Северную Америку! Пусть радуются!

цианистым калием их (пиндосов) нужно травить, а не саранчой

avershin1947mailru Авершин

Болталогия. Саранча была всегда. В СССР обработка шла авиацией, сейчас это дорого. Кто то скажет; нарушали экологию - враньё. Вот сейчас применяют препараты действительно нарушающие экологию и здоровье.