Единственным вариантом контратак для ВСУ в Нью-Йорке (Новгородском) остались лобовые, приводящие к росту потерь в украинской армии Противник продолжает отступать в черте пгт Новгородское (Нью-Йорк).
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Единственным вариантом контратак для ВСУ в Нью-Йорке (Новгородском) остались лобовые, приводящие к росту потерь в украинской армии Противник продолжает отступать в черте пгт Новгородское (Нью-Йорк).
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